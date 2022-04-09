سلمى أبو ضيف تفاجئ عريسها.. في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7

مشهد كوميدي جاء ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي، ويشاركه مجموعة من الفنانين منهم ابنه، نور النبوي الذي يظهر معه لأول مرة، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، الذي رحل عن عالمنا قبل 12 عامًا، بعد رحلة فنية حافلة بالأعمال البارزة.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7

وفي مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7، تصاعدت الأحداث بعد أن شاهدت أسرة «فطين أبو الهنا»، ابنتها «ولاء» التي تلعب دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، عائدة إلى المنزل برفقة ابن عمها طارق أبو الهنا الذي يؤدي دوره نور خالد النبوي، فاعتقدت أمها وشقيقها أن أسرة أمين أبو الهنا تحاول أن تسيطر على ابنتهم بإيقاعها وجعلها تتزوج ابنهم «طارق»، فقرروا أن يزوجوها بطريقة «الصالونات» من طبيب، وأخبروها أنه قادم ليراها وطلبوا منها أن تجلس معه وتتعرف عليه.

ولاء أبو الهنا تعامل عريسها بطريقة غريبة

وقررت ولاء أبو الهنا التي تلعب دورها سلمى أبو ضيف، أن تجعل الطبيب الذي جاء ليتزوجها يغادر من تلقاء نفسه، بعد أن أجبرها شقيقها وأمها أن تقابله، فارتدت ملابس رياضية غريبة، ونزلت لتقابله، وتحدثت معه بطريقة مقلقة.