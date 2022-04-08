مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7.. الحب يدق قلب خالد النبوي وابنه

توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7 تدور حول تطور العلاقة بين كل من بليغ أبو الهنا، الذي يؤدي دوره الفنان خالد النبوي، مع الدكتورة ماجي، المؤدية لشخصيتها الفنانة نور، بعد لقائهما مرة أخرى عقب الأزمة التي حدثت بسبب «فريدة»، التي تلعب دورها الفنانة هنا شيحة، إذ حذرت «ماجي» من «أبو الهنا» وتوددت إليه.

توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7

وتأتي توقعات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7 في ظل انتظار الجمهور لمتابعة الأحداث التي تطورت بسرعة، بحالة التودد بين سلمى أبو ضيف «ولاء»، ونور خالد النبوي «طارق»، بعد فترة من التوتر بسبب العلاقات الأسرية على الميراث؛ إذ تذكرا سويا بعض ملامح الطفولة التي جمعتهما، وهو ما يطرح سؤالا عن هل يمكن أن تجمعهما قصة حب؟

ومع علم «بليغ»، خالد النبوي، أن الأشخاص الذين اعتدوا عليه يعملون بشركة مدحت ابن أخيه أمين أبو الهنا، هل يمكن مواجهة الأمر والحصول على حقه؟

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7 لأول مرة على شاشة DMC بالساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد بعدها بوقت قليل تحديدا بالساعة 4:30 فجراً بتوقيت القاهرة، كما يمكن متابعة الحلقة على قناة CBC بالساعة 11:35 مساء، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 2:15 دقيقة مساءً.

وتدور أحدا مسلسل راجعين يا هوى في قالب الدراما الاجتماعية التي تناقش الصراعات حول الميراث من بطولة الفنان خالد النبوي، والذي عاد من أوروبا ليجد عائلته متفرقة عن بعضها؛ ليقرر إصلاح الأمر بجانب الحصول على حقه الشرعي بعدم تراكمت الديون عليه.