مرسال غامض لـ بليغ.. مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7 بطولة خالد النبوي

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7 بطولة خالد النبوي يضم العديد من الأحداث التي تشير إلى أن هذا العمل الدرامي يحمل العديد من المفاجآت، إذ شهدت الحلقة الكثير من التطورات حول بليغ أبو الهنا وعائلته التي حاول أن يصلح بين أفرادها ليحصل على حقه في الميراث، كما أنه أيضا تلقى إنذارا جديدة لينبهه أنه في خطر بسبب ديونه.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7

تبدأ أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7 بطولة خالد النبوي بمحاولة فريقي عائلة أبو الهنا أن يبعدا طارق وولاء عن بعضهما البعض بعد أن شاهدوهما عائدين سويا من منزل عمهما بليغ في نفس السيارة، فكل فريق يرى أن الفريق الآخر يريد أن يسيطر من خلال ارتباط ولاء وطارق.

بليغ يصلح علاقته بـ ماجي مرة أخرى

وشهد ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7 بطولة خالد النبوي تطورا مهما أيضا حول علاقة بليغ الذي يلعب دوره خالد النبوي بالدكتورة ماجي التي تلعب دورها الفنانة نور، فبعد لقاء طويل بينهما حاول فيه بليغ أن يسأل عن بعض النصائح ليفيد بها ابن أخيه طارق لأنه ليس له علاقات نسائية، تطرق الحوار بينهما إلى أكثر من أمر، وفي النهاية استعادت ماجي شعورها الأول عن بليغ وقررا أن يعيدا تمثيل أنهما مخطوبان لتقنع ماجي والدها بألا بزوجها من شخص لا تحبه.

مرسال غامض لـ بليغ يذكره بديونه

بعد انتهاء لقاء بليغ وماجي يفاجأ بليغ بسيدة غامضة تنتظره على شاطئ النيل حيث تركته ماجي وغادرت، هذه السيدة الغامضة اتضح أنها مرسال من أبو عدنان، الشخص الذي يُدين له بليغ بمبلغ ضخم ويحاول أن يجمعه ويعيده إليه.