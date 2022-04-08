مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 7، يتزايد البحث عليه عبر المنصات الإلكترونية مع نهاية أحداث الحلقة السابقة من أجل معرفة التوقيتات المرتبطة بعرض التفاصيل الجديدة، خاصة بعدما علم بليغ أبو الهنا، من ضربه في منزله فضلا عن صلحه ولقائه بالدكتورة ماجي، التي تؤدي دورها الفنانة نور.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 7

وتدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، الذي ينافس مجموعة من الأعمال الدرامية الرمضانية، حول شخصية بليغ أبو الهنا، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي، العائد من إحدى دول أوروبا بعدما تراكمت عليه الديون مفكرا في استعادة ميراثه؛ ليدخل في صراع مع عائلته التي تعاني من المشاكل بالأساس، مقررا البقاء والتقرب من أهله مرة أخرى.

وحول مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 7 والقنوات الناقلة، فيمكن مشاهدتها من خلال 3 منصات بـ6 توقيتات مختلفة.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

يمكن متابعة مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 7، لأول مرة على DMC وذلك في تمام الساعة الـ9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يمكن مشاهدتها حسب توقيت المملكة العربية السعودية بالساعة 10:25 مساء، ويتم إعادة عرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 4:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

أما بالنسبة لـ مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 7 على قناة CBC، يكون بالساعة 11:35 مساء بتوقيت القاهرة، على أن يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 2:15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدة تفاصيل الأحداث والحلقات السابقة عبر المنصة الإلكترونية Watch it.

ويشارك بمسلسل راجعين يا هوى، مجموعة من الأبطال على رأسهم النجم خالد النبوي، والفنانة اللبنانية نور، وهنا شيحة، ووفاء عامر، ويعد العمل من كتابة الراحل أسامة أنور عكاشة.