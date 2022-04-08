وظائف في 3 بنوك منها الزراعي ومصرف أبوظبي الإسلامي.. الشروط والتقديم

أعلن كل من بنك HSBC والبنك الزراعي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي عن حاجة كل منهما لشغل وظائف للعمل داخل تلك المؤسسات، شرط توافر مجموعة من المهام، فضلا عن ضرورة تقديم مستندات للحصول على الوظيفة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظائف بنك HSBC

أعلن بنك HSBC عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن توافر فرصة عمل جديدة بالبنك، وهي مجموعات CSE، بشروط هي:

- خريج جامعي في أي تخصص.

- إتقان اللغات التي تتطلبها العملية.

- منفتح على جداول العمل المرنة.

- مرنًا ومتمحورًا حول العميل ولديه القدرة على الازدهار في بيئة الفريق التي تسعى للحصول على التعليقات والانفتاح على التطوير.

- تقديم ما وعد به بما يتماشى مع توقعات العملاء والخدمة.

- القيام بعمل جيد، ويهتم بجعله مناسبًا للعميل ويتحقق من أن كل شيء في محله.

- القدرة على العمل في بيئة كبيرة الحجم وسريعة الخطى.

- إتقان استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحزم البرامج الأساسية والتطبيقات المتخصصة.

- مهارات اتصال ممتازة ومهذبة وودودة في جميع الأوقات.

- يمكن التقديم السريع عليها من خلال المنصة السابق ذكرها.

وظيفة البنك الزراعي المصري

كما شارك البنك الزراعي المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» حاجته لوظيفة رئيس الحلول المصرفية غير الأساسية، بشروط هي:

- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو المجالات ذات الصلة.

- خبرة في التنفيذ والإدارة للبرامج المصرفية غير الأساسية مثل إدارة المخاطر والمقاصة وحلول الدفع وإدارة البطاقات والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتسوية أمر مرغوب فيه.

- خبرة في إدارة عمليات دعم التطبيقات المصرفية غير الأساسية بما في ذلك إدارة عيوب التطبيق.

- خبرة في هندسة الحلول ودورة حياة تطوير النظام. مهارة قوية في التحليل وحل المشاكل.

- معرفة إطار تطوير Agile.

- خبرة في تنفيذ تطبيقات البرمجيات.

- خبرة في تكامل الأنظمة المصرفية.

- +10 سنوات من الخبرة في وضع مماثل والتعامل مع التطبيقات والأنظمة المماثلة مع البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى.

- يمكن التقديم السريع عليها من خلال المنصة السابق ذكرها.

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

وأخيرا أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي حاجته لشغل وظيفة مدير العلاقات الماسية للعمل في محافظة كفر الشيخ بشروط هي:

- 6 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء فقط في الخط الأمامي للقطاع المالي.

- 7 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء سواء في القطاع العقاري أو في خط المواجهة في القطاع المالي "Bancasurrance & Stock market).

- يمكن التقديم السريع عليها من خلال المنصة السابق ذكرها.