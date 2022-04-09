أسعار الدواجن اليوم السبت 9-4-2022 في مصر.. ثامن يوم رمضان

استطاعت أسعار الدواجن واللحوم البيضاء أن تنال اهتمام الجمهور منذ بداية شهر رمضان المبارك، كونها واحدة من السلع التي يتناولها المواطنون على موائد الإفطار بشكل دائم، لذا يبحث عن أسعارها المواطنون قبل النزول لشرائها، وذلك في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق .

وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم السبت الموافق 9 أبريل، وفق جولة «الوطن» في عدد من الأسواق والمحلات التجارية، والتي تتمثل في الآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

وصلت قيمة أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها في السوق استقرارا في المحلات التجارية الكبرى، والتي جاءت كالآتي:

سعر كيلو الشيش طاووق

وسجلت قيمة سعر الكيلو من الشيش طاووق لنحو بين 80 إلى 110 جنيها.

سعر كيلو الأوراك

وشهد سعر كيلو الأوراك استقرار ليسجل قيمة تراوحت اليوم السبت بين 70 إلى 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانية

ووصل سعر كيلو البانية اليوم بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الدجاجة الكاملة

ويصل وزن سعر الدجاجة الكاملة ذات الوزن 1100 و1200 جرام، قيمة مالية تتراوح بين 45 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

سعر كيلو دبابيس الدجاج

أما سعر الكيلو من دبابيس الدجاج، فسجل قيمة تتراوح بين 82 إلى 100 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

واليوم السبت وصل سعر الكيلو جرام من الرومي لقيمة مالية تصل إلى 70 جنيهًا، بينما يباع كيلو الفيليه الرومي منه بسعر 125 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الأوراك لقيمة 47 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأخيرا سجل قيمة سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت ما بين 9.5 إلى 13.75 جنيها، بينما وصل سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قيمة تراوحت بين 7 إلى 7.5 جنيها.