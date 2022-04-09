مصرع وإصابة 8 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، الجمعة، عدة حوادث بشعة، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون في حوادث متفرقة بمراكز المحافظة المختلفة؛ بينهم مشاجرتان إحداهما بالأسلحة النارية والأخرى بالأسلحة البيضاء، وحادث سير أودى بحياة طالب، فيما لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء .

قتلى وجرحى في مشاجرة بالأسلحة النارية

لم يمنع الشهر الفضيل، أن تشتعل نيران خلافات الجيرة بين عائلتين بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، فحدثت بينهما مشاجرة حول لعب الأطفال تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ثم استخدام الأسلحة النارية بين الطرفين ليتشاجر علي، 18 عاما، عامل، وإسلام 27 عاما، عامل، طرف أول، وبين طرف ثاني رضوان، 15 عاما، عامل، وكريم 21 عاما، عامل، وفواز، 50 عاما، ومحمد 27 عاما، عامل بالأسلحة النارية.

ولقي الأول من الطرف الأول مصرعه، بينما أصيب 2 آخران، وعقب المشاجرة، تم ضبط أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء على كيلو لحم

ولم يكن الحال أفضل بمركز طما شمال محافظة سوهاج، التي شهدت إصابة 3 أشخاص بجروح نافذة بأماكن متفرقة من الجسد بالأسلحة البيضاء.

وبدأت المشاجرة عندما ذهب شقيقين؛ جمال 20 عاما، وأحمد 21 عاما لشراء كيلو لحمة من الحسيني جزار بالمركز؛ لإعداد وجبة الإفطار.

واختلف الطرفان حول ثمن اللحم ورغبة الأخير في إضافة قطعة دهن للحم؛ ليستل كل منهما سكينا ويبدأ بالشجار، ويصاب الطرفان بعدة جروح، وتم نقلهما على إثرها لمستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى طما المركزي.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

وبمركز جهينة؛ لقي محمود، 18 عاما، مصرعه عندما حاول أن يروي ظمأه من أحد مبردات المياه بشارع بنك مصر في مركز جهينة؛ فصعقته الكهرباء وسقط جثة هامدة؛ ليشير تقرير الطب الشرعي إلى أن صدمة عصبية حادة نتيجة للصعق الكهربائي وراء الوفاة.

وفاة طالب في حادث سير

وخلال سير عادل، 35 عاما، عامل من مركز دار السلام ونجله مصطفى، 14 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية بالطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام، فوجئ بسيارة ملاكي قيادة زكريا 25 عاما، تصدم بنجله لتسقطه قتيلا بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وفقا لتقرير الطب الشرعي.