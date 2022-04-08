مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقي عامل مصرعه، وأصيب 2 آخران في مشاجرة بالأعيرة النارية داخل مركز العسيرات بمحافظة سوهاج؛ نتيجة لخلافات الجيرة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى ومصابين داخل دائرة المركز.

مشاجرة بالأسلحة النارية ووفاة أحد أطرافها

وبانتقال قوة من المباحث الجنائية بمركز شرطة العسيرات لموقع الحادث، تبين وقوع المشاجرة بين علي م إ، 18 عاما، عامل، الذي وصل لمستشفى سوهاج العام جثة هامدة؛ إثر إصابته بطلق ناري بالعين اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وإسلام ج ت، 27 عاما، عامل أيضا، ووجد بحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم وبخزينتها 5 طلقات من ذات العيار كطرف أول للمشاجرة.

ومثل الطرف الثاني للمشاجرة رضوان ع ع ا ر، 15 عاما، عامل، ومصاب بطلق ناري في البطن فتحتي دخول وخروج وفقا لتقرير مستشفى سوهاج الجامعي المبدئي، وكريم ف ع ا أ م، 21 عاما، مصاب بطلق ناري بالرقبة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ووالد الثاني فواز ع، 50 عاما، ومحمد ج أ ع، 27 عاما، عامل، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار.

ضبط أطراف المشاجرة

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ما نتج عنه مصرع شخص من الطرف الأول وإحداث الإصابات المذكورة بسبب خلافات الجيرة.