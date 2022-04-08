مصرع عامل صعقا بالكهرباء من مبرد مياه في سوهاج

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء خلال قيامه بالشرب من أحد مبردات المياه المنتشرة بشوارع مدينة جهينة في سوهاج، وتم نقله لمستشفى جهينة المركزي لإسعافه ولكنه وصل جثة هامد.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جهينة يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى جهينة المركزي، بوصول محمود ط ح أ، 17 عاما، عامل ويقيم بدائرة مركز جهينة، وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي التي يحملها، جثة هامدة، إلى المستشفى ويصاحبة ذوية، وادعت أسرته تعرضه لصعق كهربائي.

والد المتوفى يكشف تفاصيل وفاة نجله

وبسؤال والده طلعت ح أ، 56 عاما، عامل بأحد المصانع، ويقيم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج قرر أنه أثناء قيام نجله بشرب المياه من مبرد بشارع بنك مصر بدائرة مركز جهينة عقب صلاة العشاء، صعقه التيار الكهربائي الخاص بالمبرد، ما تسبب في وفاته.

صدمة عصبية حادة السبب الأول للوفاة

وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة لاتخاذ اللازم حيال مبرد المياه لفحصه وصيانته، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة العامل بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية حادة نتيجة صعق كهربائي، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.