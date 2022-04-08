إصابة 3 أشخاص بجروح نافذة بسبب خلاف على «كيلو لحمة» في سوهاج

أصيب ثلاثة أشخاص بينهما شقيقان من مركز طما بمحافظة سوهاج؛ بجروح قطعية بمناطق متفرقة من الجسم لخلاف بشأن شراء كيلو لحم داخل دائرة المركز.

إصابة شقيقين ونقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومصابين ببندر طما بدائرة المركز، وبانتقال قوة من إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة طما لموقع البلاغ، تبين وقوع المشاجرة بين كل من جمال م أ ف، 21 عاما، عامل بإحدى ورش الميكانيكة، ومقيم بمركز طما بمحافظة سوهاج، ومصابا بجرح قطعي تهتكي بالزراع والكتف الأيسر واشتباه قطع بالأوتار والأوعية الدموية وفقا للتقرير المبدئي لمستشفى سوهاج الجامعي.

كما أصيب شقيقه أحمد م أ ف، 22 عاما، عامل أيضا بنفس ورشة الميكانيكة، بجرح في فروة الرأس، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

كيلو لحم وراء الحادث

ويدعى الطرف الثاني في المشاجرة الحسيني ر م ر، 41 عاما، جزار ويقيم بدائرة بندر طما، وأصيب بجرح قطعي في الصدر وفقا لتقرير المستشفى المبدئي.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات الموضحة بكلا منهما وفقا لتقارير مستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى طما المركزي لكلا منهما.

ووفقا للتحقيقات، يعود بسبب الخلاف إلى شراء اللحوم، حيث اختلف الطرفان على سعر كيلو اللحم ثم نوعية قطع اللحم ما بين رغبة الشقيقين طرف المشاجرة الأول في قطع لحم أحمر تماما ورغبة الجزار في إضافة قطعة دهن للحم.