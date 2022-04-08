السيطرة على حريق شقة سكنية في طوخ دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الأول العلوي بشارع عيد الأعرج بمدينة طوخ، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بحريق شقة في طوخ

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول علوي، ملك «صلاح ر. ع»، 74 سنة بالمعاش، بجوار أحد المخابز في شارع عيد الأعرج بمدينة طوخ دون خسائر بشرية.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، لمكان الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.