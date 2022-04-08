«الاختيار 3 حارقهم» يتصدر تويتر.. وإشادة واسعة بأبطال المسلسل
كتب:
محمد عزالدين
11:18 م | الجمعة 08 أبريل 2022
الاختيار 3
إشادة واسعة وكبيرة بمسلسل «الاختيار 3»، جعله يتصدر المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع انطلاق الموسم العرض الرمضاني مطلع الأسبوع الماضي، إذ حظي المسلسل بتفاعل كبير خاصة مع المقاربة الشكلية التي ظهر فيها الفنان ياسر جلال بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولسة #الاختيار 4 وخمسة لحد عشرة ويارب كتر اختياراتنا— @€ (@Bassem_Taha22) April 8, 2022
#الاختيار3_حارقهم
الاختيار 3 يتصدر تريند تويتر
وبالتزامن مع عرض حلقات «الاختيار 3»، يتصدر المسلسل تريند «تويتر»، إذ سرعان ما يستحوذ على عدد كبير من التغريدات، ليتصدر اليوم هاشتاج «الاختيار 3 حارقهم» قائمة الأكثر تداولا بعد النجاح غير المسبوق للمسلسل.
#الاختيار3_حارقهم #الاختيار3#ياسر_جلال pic.twitter.com/LEOtaJ5bZi— Menna khaled (@_mony23) April 8, 2022
كما حظي الفنانون كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز، المشاركون في مسلسل «الاختيار 3» العمل الأضخم إنتاجا في الدراما المصرية، بإشادة المشاهدين لإجادتهم أدوارهم.
#الاختيار3_حارقهم #الاختيار3#ياسر_جلال pic.twitter.com/LEOtaJ5bZi— Menna khaled (@_mony23) April 8, 2022
#الاختيار3_حارقهم#الإختيار3— El Professor (@kingofnile1) April 8, 2022
pic.twitter.com/CDYgCBOzeE
#الاختيار٣_حارقهم— Heidi Gamal (@HeidiGamal1) April 8, 2022
وانت دورك معانا ايه .. بشرب شاي pic.twitter.com/2I3h3bFA4A