«الاختيار 3 حارقهم» يتصدر تويتر.. وإشادة واسعة بأبطال المسلسل

إشادة واسعة وكبيرة بمسلسل «الاختيار 3»، جعله يتصدر المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع انطلاق الموسم العرض الرمضاني مطلع الأسبوع الماضي، إذ حظي المسلسل بتفاعل كبير خاصة مع المقاربة الشكلية التي ظهر فيها الفنان ياسر جلال بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولسة #الاختيار 4 وخمسة لحد عشرة ويارب كتر اختياراتنا

#الاختيار3_حارقهم — @€ (@Bassem_Taha22) April 8, 2022

الاختيار 3 يتصدر تريند تويتر

وبالتزامن مع عرض حلقات «الاختيار 3»، يتصدر المسلسل تريند «تويتر»، إذ سرعان ما يستحوذ على عدد كبير من التغريدات، ليتصدر اليوم هاشتاج «الاختيار 3 حارقهم» قائمة الأكثر تداولا بعد النجاح غير المسبوق للمسلسل.

كما حظي الفنانون كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز، المشاركون في مسلسل «الاختيار 3» العمل الأضخم إنتاجا في الدراما المصرية، بإشادة المشاهدين لإجادتهم أدوارهم.