الجيش الأوكراني يدمر 3 أهداف جوية روسية.. بينها صاروخ كروز

أعلن مركز القيادة الجوية الأوكرانية أن القوات دمرت، أمس الجمعة، 3 أهداف جوية روسية، موضحا في بيان، أن القوات الأوكراني، دمرت صاروخ كروز، وطائرة بدون طيار، وهليكوبتر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

ودعت منظمتا «العمل الدولية» و«المنظمة الدولية للهجرة»، أمس الجمعة، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة نحو 1000 بحار عالقين في المياه والموانئ الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، وأوضحت المنظمتان، أن أكثر من 100 سفينة تجارية لا يمكنها مغادرة المرافئ الأوكرانية والمياه الإقليمية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت المنظمتان، في رسالة مشتركة إلى «مفوضية شؤون اللاجئين» و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» ومنظمة «أطباء بلا حدود»، إلى المخاطر المرتبطة بالقصف، وأضافت المنظمتان، أن العديد من السفن المعنية تفتقران الى الطعام والوقود ومياه الشرب ولوازم أخرى أساسية.

تدمير بيانات قيمة جمعت خلال عقود في محطة تشيرنوبيل النووية

بدوره، قال مسؤولون أوكرانيون، إن قوات «موسكو» دمرت بيانات قيمة تم جمعها خلال عقود في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وأوضح رئيس المجلس العام التابع لوكالة الدولة الأوكرانية لإدارة منطقة المفاعل النووي أولكسندر سيروتا، إن ما جمعناه منذ عقود ألقاه الجنود الروس للتو في سلة المهملات.

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن «واشنطن» لا تتوقع استبعاد روسيا من «مجلس الأمن الدولي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«لندن» و«برلين» تبحثان الأوضاع في أوكرانيا

بدوره، بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع المستشار الألماني أولاف شولتزفي العاصمة البريطانية «لندن»، أمس الجمعة، الأوضاع في أوكرانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

اقتصاديا، أعلن البنك المركزي الروسي، أنه سيتيح مجددا اعتبارا من يوم 18 إبريل الجاري تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع مارس الماضي لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد «موسكو»، وقال إن البنوك الروسية يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدا للمواطنين اعتبارا من 18 أبريل الجاري على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها اعتبارا من اليوم السبت.