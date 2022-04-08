الدفاع الروسية: النازيون فخخوا مخزن مواد سامة لتفجيره شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن من تصفهم بـ«النازيين الجدد» في أوكرانيا، فخخوا مخازن تحتوي على مواد كيميائية سامة وذلك في بلدة أفدييفكا الواقعة شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنهم يخططون لتفجيرها مع اقتراب قوات دونيتسك من المنطقة، ويأتي هذا الاتهام من جانب الدفاع الروسية، بعد نحو 24 ساعة من اتهام شبيه من جانب الدفاع الروسية للقوات الأوكرانية بتفخيخ مخزن مواد كيمياوية آخر، لتفجيره بغرض اتهام القوات الروسية بذلك.

إدارة شؤون الدفاع الروسية: استفزاز أوكراني جديد بتفخيخ مخزن مواد كيميائية

وقال رئيس إدارة شؤون الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، الجمعة، إن مقاتلي التشكيلات القومية المتطرفة في أفدييفكا، أعدوا استفزازا غير إنساني لتسميم سكان المناطق المجاورة بشكل جماعي بمواد كيميائية سامة، حيث أقدم النازيون الجدد على تفخيخ مخازن لمواد كيميائية سامة في مصنع فحم، مشيرا إلى أن القوميين المتطرفين يخططون لتفجيرها بالتزامن مع اقتراب قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من المدينة.

الدفاع الروسية: أجهزة الأمن الأوكرانية تُخطط لتفجير 120 طنا من الكلور

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قد قال، الخميس، إن أجهزة الأمن الأوكرانية تُخطط لتفجير مستودع يحوي 120 طنا من الكلور، بهدف إلقاء اللوم على روسيا واتهامها بالتسبب في مقتل مدنيين.

وأشارت المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أنهم حصلوا على معلومات مؤكدة في مدينة بيرفومايسكي الواقعة في ضواحي خاركوف في أوكرانيا، بأن أجهزة الأمن الأوكرانية تستعد لاستفزاز كبير باستخدام مواد سامة، حيث قامت عناصر أجهزة الأمن الأوكراني بتلغيم مستودع يحتوي 120 طنا من الكلور على أراضي مجمع خيمبروم الصناعي. وأشار «كوناشينكوف» إلى أنه جرى التخطيط لتفجير هذا المستودع بهدف اتهام روسيا بالتسبب في كارثة كيميائية، ومقتل سكان محليين، حسب قوله.