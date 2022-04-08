الدفاع الروسية تُعلن تدمير مخزن صواريخ و54 موقعا عسكريا في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسي شن اليوم، الجمعة، غارات استهدفت 54 موقعا عسكريا، ودمر مخزنا للصواريخ والذخائر في مدينة أوديسا، الواقعة جنوب أوكرانيا، بصواريخ عالية الدقة.

تدمير نقطة قيادة ومستودعات وقود ومستودع ذخيرة

وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي دمر اليوم نقطة قيادة ومستودعات وقود ومستودعا للذخيرة ومربضين لإطلاق الصواريخ، و45 نقطة إسناد وتجمع عسكري في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت كذلك طائرة أوكرانية من طراز سو-27 قرب قرية نوفوميخايلوفكا.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية، أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 126 طائرة، و421 طائرة مسيرة، و225 راجمة صواريخ، و876 مدفعا، و2024 دبابة وعربة مصفحة أخرى، و1923 سيارة عسكرية.

كوناشينكوف: المرتزقة الأجانب محاصرون

وتطرق «كوناشينكوف» إلى الوضع بمدينة ماريوبول الاستراتيجية، مؤكدا أن العمليات العسكرية المشتركة بين قوات جمهورية دونيتسك والقوات المسلحة الروسية مستمرة لتحرير المدينة بالكامل، قائلا: إن المرتزقة الأجانب القادمين لقتل السلاف مقابل الدولارات الأمريكية محاصرون في ماريوبول، ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية، حسب قوله.

وشدد على أن كييف رفضت سحب المسلحين من ماريوبول، وبناء عليه، سيتم تحرير المدينة دون قيد أو شرط من قبل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، ووحدات القوات المسلحة الروسية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع، عن أن المرتزقة الأوروبيين يتواصلون فيما بينهم في ماريوبول، والمراسلات بينهم جارية بست لغات أجنبية.

وجدد المتحدث باسم الدفاع الروسية الاتهامات للقوات الأوكرانية بأنها المسئولة عن ضرب محطة قطارات كراماتورسك، مشيرا إلى أن الضربة تمت بصاروخ توشكا يو التكتيكي، ووفقا للمعلومات الاستخباراتية، يفترض أنها أطلقت من قبل لواء الصواريخ 19 الأوكراني.