الملك سلمان يتبرع بـ 30 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان، الحملة الوطنية للعمل الخيري الثانية التي أطلقتها منصة «إحسان»، بتبرع سخي بلغ 50 مليون ريال سعودي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تبرعات الحملة الأولى وصلت إلى أكثر من مليار و470 مليون ريال

وأوضحت وكالة الانباء السعودية «واس»، أن الملك سلمان، تبرع بمبلغ 30 مليون ريال للحملة، فيما قدم نجله محمد تبرعا بمبلغ 20 مليون ريال. وأطلقت «منصة إحسان»، الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري بعد صدور موافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز على ذلك، امتدادًا لما حققته الحملة الأولى من إنجازات غير مسبوقة في سبيل تمكين قطاع العمل الخيري وتعظيم أثره، مما أسهم في وصول التبرعات إلى أكثر من مليار و 470 مليون ريال، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و465 ألف مستفيد ومستفيدة.

ترجمة خطب المسجد النبوي إلى 10 لغات.. بينها الروسية

وفي سياق آخر، دشن وكيل الرئيس العام لشؤون «المسجد النبوي» الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي أمس الجمعة، خدمة ترجمة خطب المسجد إلى 10 لغات، انطلقت في أول خطبة جمعة من شهر رمضان المبارك، وهي: «اللغة الإنجليزية-الأوردية-الفرنسية-البنغالية-الملاوية-التركية-الهوسا-الصينية-الروسية-الفارسية».

وقال الحذيفي، إن الهدف من الخدمة هو ترجمة خطب «المسجد النبوي» إلى اللغات المستهدفة لتمكين من لا يتحدثون اللغة العربية عند وجودهم في المسجد من الاستفادة من سماع الخطب بلغاتهم، وشملت الخدمة أيضاً ترجمة المحتوى وجميع الإصدارات وخدمة الإرشاد المكاني في أنحاء «المسجد النبوي» للرد على استفسارات الزوار بلغاتهم.

وكان وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز، قال في وقت سابق، إن بشارة محمد بن سلمان لتوسعة «مسجد قباء» بالمدينة المنورة ستكون أعظم توسعة في التاريخ لـ المسجد، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.