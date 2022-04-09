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الاختيار 3 الحلقة 7.. الحقيقة وراء مقتل شهيد الصحافة الحسيني أبوضيف

كتب:

محمد عزالدين
02:09 ص | السبت 09 أبريل 2022
الاختيار 3

الاختيار 3

كشف مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم، الحقيقة وراء مقتل شهيد الصحافة الحسيني أبو ضيف.

لحظة استشهاد الحسيني أبوضيف

وظهر الحسيني أبوضيف في المظاهرات المحيطة بقصر الاتحادية، ويحدثه أحد الأشخاص قائلا له: «أنا متأكد من اللي بقوله لك ومصوره، الإخوان بيستهدفوا ناس بعينهم وسط المتظاهرين، القتل منهجهم»، وعقب انتهائه من حديثه جرى استهدافه واستشهاده.

وفي مشهد آخر ضمن سياق المسلسل، ظهر الرئيس المعزول محمد مرسي وهو ينظر في إحدى النوافذ بقصر الاتحادية، وأحدهم يقول له بحضور القيادي الإخواني خيرت الشاطر: «سيادة الريس.. كفاية قلق».

مرسي: الدنيا مقلوبة والأمريكان اتكلموا

ورد «مرسي» عليه قائلا: «الدنيا مقلوبة علينا، حتى الأمريكان مستائين، وهيلاري كلينتون طلعت اتكلمت علنا على اللي حصل»، فرد عليه «الشاطر» قائلا: «دي ردود فعل متوقعة من كافة الأطراف، وإحنا هنثبت على موقفنا، وهنعلن إن كل الدماء اللي سالت إمبارح كانت لمتظاهرين سلميين أبرياء واللي حرك كل ده رجال الحزب الوطني وفلول النظام السابق والطرف الثالث».

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