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السعودية ترفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص

كتب:

وكالات
04:42 ص | السبت 09 أبريل 2022
بيت الله الحرام

بيت الله الحرام

أعلنت السعودية، فجر اليوم السبت، رفع عدد حجاج هذا العام 1443هـ- 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، إنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء المناسك وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في مواجهة كورونا، تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات «كورونا»

وأوضحت الوزارة السعودية، أن موسم حج هذا العام يكون للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات «كورونا» المعتمدة في وزارة الصحة.

تقديم نتيجة فحص سلبي «بي سي آر» للقادمين للحج من خارج البلاد

وأضافت الحج السعودية، أنه يشترط على القادمين للحج من خارج البلاد  تقديم نتيجة فحص سلبي «بي سي آر»  لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية، على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي يوليو الماضي، أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، نجاح موسم الحج من الناحية الصحية دون تسجيل أي إصابة بفيروس «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في ذلك الوقت.

 

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مصدر: تقسيم تأشيرات الحج السياحي بين الشركات بنظام الحصص هذا العام
بقلم وكالات