تتصدر مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 8 رمضان في محافظة سوهاج، البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة موعد الإمساك عن تناول الطعام والشراب في ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 8 رمضان في محافظة سوهاج

ويبدأ صيام يوم 8 رمضان مع رفع أذان فجر السبت الموافق 9 أبريل 2022 بمحافظة سوهاج، ووفقا لإمساكية رمضان 2022 المعلنة عبر الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، يرفع أذان الفجر اليوم في تمام الساعة 4 و10 دقائق صباحا بفارق دقيقة واحدة عن أمس الخميس 8 أبريل 2022 ميلاديا والموافق 7 رمضان 1443 هجريا.

مواقيت الصلاة اليوم 8 رمضان في محافظة سوهاج

تقدم الوطن، خدمة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم السبت 8 رمضان في محافظة سوهاج:

- أذان الفجر 4:10 صباحًا.

- الشروق 5:36 صباحًا.

- أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- أذان العصر 3:25 مساءً.

- أذان المغرب 6:14 مساءً.

- العشاء 7:31 مساءً.

عدد ساعات صيام اليوم 8 رمضان في محافظة سوهاج

ويبلغ إجمالي عدد ساعات الصيام اليوم السبت 9-4-2022، نحو 14 ساعة و24 دقيقة، بزيادة دقيقة واحدة عن أمس الجمعة 8 أبريل 2022 والموافق 7 رمضان 1443 هجريا.