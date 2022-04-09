ابن يوسف عيد عن إهداء أحمد مكي لوالده: إنسان محترم وفنان أصيل

حظى الفنان أحمد مكي بردود فعل إيجابية، بعد اللفتة الإنسانية التي قام بها قبل ساعات، تجاه الفنانين الراحلين وسبق مشاركتهم في مسلسل «الكبير أوي» بأجزائه الماضية.

أحمد مكي: دائما في القلب.. وحشتونا جدا وافتقدناكم

ونشر أحمد مكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تضم 4 فنانين راحلين سبق وشاركوا في مسلسل الكبير أوي، وهم يوسف عيد، سعيد طرابيك، أحمد حلاوة، وحسن عبد السلام، الشهير بـ«حسن كفتة»، معلقًا عليها بقوله: «دائما في القلب.. وحشتونا جدا وافتقدناكم.. الله يرحمكم ويحسن إليكم.. نسألكم الدعاء لهم».

ومن جهته، أشاد الفنان الشاب هاني يوسف، نجل الفنان الراحل يوسف عيد، بموقف الفنان أحمد مكي، بتذكره لوالده بالتزامن مع عرض الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي.

نجل يوسف عيد يوجه رسالة إلى أحمد مكي

وقال هاني يوسف عيد، لـ«الوطن»، إنّ «أحمد مكي إنسان محترم وفنان أصيل.. واللافتة الإنسانية دي من أصله الطيب.. له جزيل الشكر».

يذكر أن الفنان يوسف عيد جسد دور الكابتن حمدي كاتا مدرب الملاكمة، أما الفنان سعيد طرابيك جسد دور «عم جابر» خفير ومساعد الكبير أوي، والفنان حسن كفتة في دور الكابتن توفيق.

إهداء مسلسل الكبير أوي 6 إلى روح الفنان سمير غانم

يذكر أن أسرة الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، أهدت العمل إلى روح الفنان سمير غانم، حيث أشارت في تتر البداية، إلى أن «المسلسل إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك.. سمير غانم».