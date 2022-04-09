يحدث في العالم.. ولاية جزائرية تحظر تجول الأطفال وإصابة 40 بألمانيا بسبب عاصفة

شهد عدد من الدول خلال الساعات الماضية، عدة أحداث منها عاصفة البرَد، التي ضربت أقصى شمالي ألمانيا، ما أسفر عن إصابة 40 شخصا في اضطراب مروري جراء العاصفة، فيما شهدت الجزائر حادث انفجار غاز في منزل، بالإضافة إلى منع تجول الأطفال ليلا في إحدى الولايات.

في أقصى شمالي ألمانيا، أصيب 40 شخصا جراء اصطدام 12 سيارة، في اضطراب مروري بسبب عاصفة قوية من البرد على الطريق السريع رقم 7 بالقرب من مدينة «كالتنكيرشن» بولاية «شليزفيج هولشتاين».

إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة جراء الاضطراب المروري بـ ألمانيا

وأشار متحدث باسم الشرطة الألمانية، إلى إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة، فيما تم إغلاق 7 طرق في اتجاه الجنوب لعدة ساعات بهدف تيسير عملية الإنقاذ وانتشال المصابين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الجزائر، لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين في حادث انفجار الغاز بمنزل عائلي مكون من 3 طوابق، وسط ولاية «برج بوعريريج» الواقعة في شرقي الجزائر، كما أدى الانفجار إلى تضرر عدد من البنايات المجاورة.

ومنعت بلدة «سرايدي» بولاية «عنابة» شرقي الجزائر تجمع وتجول الأطفال والقصر اعتبارا من أذان المغرب دون مرافقة أولياء أمورهم، نظرا لتدهور النتائج الدراسية وتدنيها المسجلة من طلاب مرحلة الابتدائي والمتوسط على مستوى البلدية.

وجاء قرار البلدية الجزائرية، نظرا لقيام بعض الأطفال بأعمال شغب وتخريب ممتلكات عامة ونظرا لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة بين القصر والتخطيط للهجرة غير الشرعية.

مقتل فتاة أمريكية وسط تبادل لإطلاق النار خارج مدرسة ثانوية بـ نيويورك

وفي الولايات المتحدة، لقيت فتاة «16 عاما» مصرعها وأصيب مراهقان آخران برصاص طائش وسط تبادل لإطلاق النار، أمس الأول الخميس عند مدرسة في «نيويورك».

وقالت شرطة الولاية الأمريكية، إن الفتاة قتلت خلال شجار وقع بين عدة أشخاص خارج مدرسة الثانوية «يونفرسيتي هايتس» وخلال توجه الطلاب إلى منازلهم، بعد عبر رجال الطريق ودخلوا في جدال وبدأ أحدهما في إطلاق النار.