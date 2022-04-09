تنبيه عاجل من تجار الذهب للشباب المقبل على الزواج: اشتروا الآن

حالة من عدم الاستقرار شهدتها أسواق الذهب داخل مصر، نتيجة الزيادات المتواصلة في أسعار المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا، وما ترتب عليها من عزوف المواطنين عن شرائه، بعد أن كان الملاذ الآمن الذي تستثمر فيه الأسر مدخراتها النقدية الفائضة.

وتعد حفلات الزفاف والخطوبة، هى قبلة الحياة لهذا المعدن النفيس، إذ يزداد الطلب عليه في نهاية شهر رمضان الجاري، ونصح رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف الصناعية سابقًا، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الشباب المقبل على الزواج بالشراء الآن، نظرًا لوجود توقعات بارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة، ورمضان أنسب وقت للشراء.

أسعار الذهب تؤثر على الادخار والاقتناء

وأشار «العباسي» إلى أن هناك عوامل كثيرة تعرض لها خام الذهب، أثرت في شرائه، سواء بعرض الادخار أو الاقتناء، إذ ارتفع عالميًا عدة مرات، فترتب على ذلك ارتفاع سعره المحلي وانخفاض معدل الادخار فيه.

وفى سياق آخر قال رئيس شعبة الذهب، إنه لا تزال هناك العديد من الأسر تصر على شراء الشبكة عند الخطوبة والزواج بالرغم من ارتفاع أسعاره، لذا يرى أن ارتفاع الأسعار لن يؤثر على شراء الشبكة ولكن الأوزان الخفيفة ستكون سيدة الموقف.

من جانبه أوضح هاني الغريب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ، إن تجارة المشغولات الذهبية في انحسار ملموس لم تشهده من قبل بسبب الارتفاعات العالمية للمعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن بورصة المعادن العالمية تشهد اختلالات مستمرة فى الأسعار نتيجة التغيرات العالمية والإقليمية، كتذبذب أسعار البترول والحرب الروسية الأوكرانية.

تجار الذهب عزفوا عن الشراء بسبب الأسعار

يؤكد «الغريب»، أن المشكلة الحقيقية هي أن كثيرًا من تجار الذهب أحجموا عن شرائه؛ نتيجة ارتفاع أسعاره والانخفاض الحاد في معدلات شرائه، كما أن زيادة الأعباء والرسوم وتكاليف المصنعية ساهمت فى هذا الإحجام، لذا ينصح الشباب بالشراء الآن أو تخزين الشبكة لمواجهة أي ارتفاعات مقبلة فى الأسعار.

وفي تعاملات اليوم الجمعة، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، بعد أن تراجعت بشكل واضح في نهاية تعاملات الأربعاء فور صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الإيجابية للدولار الأمريكي، وأرجع «الغريب» الأسباب إلى التضخم الذي ينذر بارتفاع سعر الفائدة.

أسعار الذهب محليًا

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت استقرار سعريًا عقب ارتفاع تجاوز الـ10جنيهات فى نهاية تعاملات البورصات العالمية أمس الجمعة:

- عيار 24 يباع بسعر 1.136 جنيه.

- عيار 21 يباع بسعر 994 جنيهًا.

- عيار 18 يباع بسعر 852 جنيهًا.

- الجنيه الذهب يباع بسعر 7 آلاف و952 جنيهًا.