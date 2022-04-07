«محدش يبيع».. شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر عيار 21 ليصل لـ1200 جنيه

نصح هاني فكري الغريب رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة كفرالشيخ، المواطنين بعدم بيع الذهب الآن بقوله: «محدش يبع ذهبه دلوقتي»، وأرجع الأسباب إلى أنه من المحتمل حدوث زيادات أخرى ليصل سعر جرام الذهب عيار21 إلى 1200 جنيه خلال التعاملات المقبلة من العام الجاري.

ولفت «فكري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه لا يزال الذهب الأكثر ربحية مقارنة بباقى الملاذات الآمنة، حيث من المتوقع أن تتجاوز ربحية الجرام الواحد أكثر من 30% من قيمته.

الأسعار الحالية غير محفزة على الشراء

وأفاد بأن الأسعار الحالية لا تعد محفزة على الشراء بالنسبة للمتعاملين، خصوصاً أنها جاءت عقب فترة من الانخفاضات المتتالية للذهب، ولا على البيع لأنه من المنتظر أن يحقق المعدن النفيس مكاسب أخرى فى ظل عدم الاستقرار العالمي.

واستبعد أن تنجح الأيام الأولى من شهر رمضان فى تحريك الأسواق بدعوى أننا معتادون على الهدوء في الطلب، مع انشغال معظم المتعاملين بشراء احتياجاتهم الرمضانية ومواكبة ذلك مع الزيادات السعرية الأخيرة، ما أسهم في زيادة بطء الإقبال على مبيعات المشغولات وصعوبة القضاء على الركود.

ارتفاع الذهب حد من الطلب عليه

وقال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة كفر الشيخ، أن استمرار أسعار الذهب في تسجيل زيادات جديدة، أسهم في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات، لدى محلات الصاغة، لاسيما مع كون الارتفاعات الأخيرة للذهب تعد بقيمة كبيرة حيث ارتفع فى يوم واحد اكثر من 250 جنيهًا، ما جعل عددًا من المتعاملين يفضلون عدم الشراء خلال الفترة الحالية، وهو ما انعكس سلبًا بزيادة حدة الركود.

وأشار «فكري»، إلى أن شهادات الـ18% سحبت عددًا كبيرًا من مدخري الذهب إلى البنوك المصرية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك صعوبة جدًا في الشراء خلال تلك الفترة، مما يؤكد استمرار حالة الركود بشكل كبير.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سجل سعر بيع الذهب اليوم الخميس 7-4-2022 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات ليباع في الأسواق كالتالي:

- عيار 21 بسعر 980 جنيها مقابل 975 جنيها أمس.

- عيار 24 بسعر 1.120 جنيه مقابل 1.115 جنيه أمس.

- عيار 18 بسعر 840 جنيهًا.

- الجنيه الذهب بسعر 7 آلاف و840 جنيهًا..