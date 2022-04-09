الأعلى للجامعات الخاصة يناقش 3 ملفات اليوم.. أبرزها الطلاب العائدين من أوكرانيا

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم، إجتماعه الدوري و بحضور رؤساء الجامعات الخاصة و الأهلية و الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد حلمي الغر، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص، وكذلك متابعة عدد من الملفات أبرزها متابعة انتظام امتحانات الميدتيرم لمنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022.

تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2022

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المجلس سيناقش اليوم أيضا الاستعدادات و الإجراءات لقبول الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الأوكرانية والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة و الأهلية، بجانب متابعة خطط التطعيمات لفيروس كورونا كوفيد 19 ضمن إجراءات الدولة المصرية لمواجهة المرض، وتنسيق الجامعات الخاصة المقبل والتنسيق الإلكتروني الموحد.

وزير التعليم العالي يجتمع بمجلسي الجامعات الأهلية والخاصة اليوم

و أضافت المصادر، أن وزير التعليم العالي يجتمع اليوم بمجلسي الجامعات الأهلية و الخاصة، لمناقشة العديد من المفات بحضور الوزير، خاصة أن آخر اجتماع للمجلس بحضور وزير التعليم العالي كان في نوفمبر الماضي، مؤكداً أن المجلس سيضع اللمسات النهائية لعدد من الملفات منها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي النهائية والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري و مواعيد الامتحانات المقرر تطبيقها خلال شهري يونيو ويوليو.

ومن ناحية أخرى تواصل الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والإلتزام بتطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي و كذلك استمرار خطط التطعيمات ضد المرض.