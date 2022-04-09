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عاجل.. استشهاد فلسطيني وإصابة 5 في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

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سحر المكاوى
09:49 ص | السبت 09 أبريل 2022
عناصر من الاحتلال الإسرائيلى

عناصر من الاحتلال الإسرائيلى

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، وأصيب 5 آخرون برصاص قوات الاحتلال، عقب اقتحام مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة شاب برصاصة في الرأس وأخرى بالصدر، ما أدى إلى استشهاده فور وصوله إلى مستشفى جنين الحكومي، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي

وأوضحت أن 5 آخرين أصيبوا بالرصاص الحي، ونقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

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بقلم سحر المكاوى