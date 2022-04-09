طقس البحيرة اليوم.. أجواء معتدلة والعظمى تسجل 27 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم السبت، طقسًا معتدلًا مع سطوع أشعة الشمس على كافة المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الصقيع التي ضربت المحافظة خلال الفترة الماضية، مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال والتي أدت إلى حجب الرؤية الجزئية على الطرق الرئيسية في المحافظة.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية تكون الشبورة المائية الكثيفة بداية من الساعات الأولى من الصباح، وحذرت المحافظة سائقي المركبات على الطرق الرئيسية بتوخي الحذر أثناء القيادة تحسبا لوقوع الحوادث وحماية لأرواح المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت، مائل للحرارة نهارًا، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، موضحة أن غدًا الأحد سيشهد نشاطًا للرياح أحياناً، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، وطقس غائم جزئي على السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه (1:1.50 ) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

تحذير من ارتداء الملابس الخفيفة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لتعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى عقب موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.