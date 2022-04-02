طقس البحيرة اليوم.. نشاط للرياح وتكون شبورة مائية والعظمى 35 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، تكون الشبورة المائية على مختلف المدن والمراكز، لاسيما الطريق الزراعي والصحراوي بها، وذلك مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، طبقا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات هيئة الأرصاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بارد ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد أتربة عالقة نهاراً، ونشاط للرياح أحياناً على السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون إتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة اليوم العظمى 33 درجة مئوية، وومن المتوقع أن تسجل الصغرى 16 درجة مئوية، وذلك مع تكون الشبورة المائية الكثيفة.

سقوط أمطار

وشهدت البحيرة خلال الأسبوع الماضي تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جميع المدن والمراكز، وزادت حدتها على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، وإثر ذلك وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع أمطار تلك الموجة، والتي ضربت أيضا عددا من محافظات الجمهورية.

إجازة بسبب سوء الطقس

كما قرر محافظ البحيرة البحيرة منح طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية إجازة الأسبوع الماضي، عقب تساقط الأمطار الغزيرة خلال موجة الطقس غير المستقر.