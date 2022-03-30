طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع الحرارة والعظمى تسجل 29 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، طقسًا مشمسًا مع استقرار في درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية، وذلك عقب موجة من سقوط الأمطار والطقس السيئ التي ضربت المحافظة خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة

وشهدت البحيرة ارتفاعًا في درجات الحرارة بداية الأسبوع الجاري وذلك عقب موجة سقوط أمطار غزيرة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تعطيل الدراسة في المدارس الخاصة والحكومية وكذلك المعاهد الأزهرية، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.

وأدت موجة الطقس السيئ الأسبوع الماضي إلى عقد غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، وذلك لسرعة رفع تراكمات المياه لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما شدد هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط والمعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يكون طقس اليوم الأربعاء، غائم جزئيا مائل للحرارة نهارا، دافئ على السواحل الشمالية، بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

ويتوقع الخبراء أنَّ تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية غربية وشمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة في البحيرة اليوم العظمى 24 درجة مئوية وبلغت الصغرى 10 درجات.