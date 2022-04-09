وزارة الحج والعمرة السعودية تحدد ضوابط الحج بعد رفع عدد الحجاج إلى مليون

قررت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد حجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الحالي إلى مليون حاج من داخل السعودية وخارجها، وذلك بعد اقتصار الحج طوال موسمين على المقيميين داخل المملكة بسبب انتشار كورونا.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيجري استقبال مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقا للحصص المخصصة للدول، والاشتراطات الصحية المعلن عنها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

شروط الحج خلال الموسم الحالي

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الحج هذا العام سيكون له ضوابط، وهى كالتالي:

- أن يكون الحج للفئة العمرية أقل من 65 عاما.

- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة فى السعودية.

- يشترط للقادمين للحج تقديم نتيجة تحليل pcr سلبي لعينة أُخذت قبل 72 على الأكثر قبل الوصول للمملكة.

- ضرورة التزام جميع الوافدين بالاشتراطات الصحية التي وضعتها المملكة.

وزارة الحج والعمرة: المملكة مهتمة بانتظام فريضة الحج

ونوهت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن القرار يأتى حرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي، فضلا عن اهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج.

وأضاف وزارة الحج والعمرة السعودية أن المملكة تسعى لتمكين أكبر عدد من المسلمين حول العالم من أداء فريضة الحج، مع الحفاظ على ما حققته السعودية في مواجهة كورونا.

وكانت المملكة قررت اقتصار الحج على المقيمين داخل المملكة منذ انتشار فيروس كورونا عالميا بداية 2020، ثم قررت الموسم الماضى السماح لسكان البلاد المحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا بأداء فريضة الحج، وشارك فى موسم حج العام الماضى 60 ألف حاج من داخل المملكة وخارجها.