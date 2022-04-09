«Zuck Bucks» عملة «فيس بوك» الجديدة: تكافئ منشئ المحتوى وغير مشفرة

قررت شركة «ميتا -Meta» أو «فيس بوك» سابقًا تأجيل مؤتمرها السنوي لمطوري «F8» هذا العام بسبب تركيزها على بناء أشياء أخرى، مثل «metaverse» و«Zuck Bucks»، إذ قررت الشركة استضافة حدثين أصغر هذا العام، في مايو، حيث يناقش رسائل الأعمال، أما المؤتمر الثاني فمقرر له في شهر أكتوبر، وسيناقش كل تفاصيل «ميتافيرس».

وذكرت شركة «ميتا» في بيانها الرسمي، أن هذا خروج عن جدولها المعتاد، إذ أن الشركة غير متأكّدة مما إذا كنا سيعقد حدث «F8» في السنوات القليلة المقبلة.

«زوك» مقطع مختصر من اسم زوكيربيرج

وتخطط شركة ميتا حاليًا لإصدار عملة جديدة تسمى «Zuck Bucks» التي تعني حرفياً دولارات زوك، علماً بأنَّ «زوك» مقطع مختصر من اسم زوكيربيرج مؤسس الشركة، وهو رمز رقمي تبنيه الشركة لتلبية عمليات الشراء والمكافآت في «metaverse».

ووفقًا لتقرير صادر عن «Financial Times»، فإنَّه لن يتمّ تسمية العملة الافتراضية حرفيًا «Zuck Bucks» إنه مجرد اسم داخلي يستخدمه الموظفون.

يشير التقرير إلى بعض النقاط الرئيسية حول هذا المشروع، لن تكون عملة مشفرة ولن تكون على «blockchain»، وستكون مشابهًا لعملة داخل اللعبة مثل «Pokécoins» في «Pokémon Go» وعملة «Robux» في «Roblox»، إذ مقرر لها أن تكافئ منشئ المحتوى

إغلاق مشروع العملة المشفرة «Diem»

كانت شركة فيس بوك أغلقت مشروع العملة المشفرة «Diem» في يناير، وباعت أصوله إلى بنك «SilvergateO» في الولايات المتحدة.

وتسلط تقارير «فاينانشيال تايمز» الضوء على أن شركة الشبكات الاجتماعية تستكشف أيضًا إمكانية مكافأة الأشخاص برموز خاصة مقابل «مساهمات ذات مغزى» في مجموعات فيس بوك، بالإضافة إلى ذلك فإنه يبحث أيضًا عن مكافأة رموز منفصلة لمنشئي المحتوى على إنستجرام.

وانخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا على فيسبوك للمرة الأولى هذا العام، لذلك ستحاول الشركة رفع هذه الأرقام، ويمكن أن يكون التحفيز على المزيد من الأنشطة على الشبكة الاجتماعية أحد الطرق لتحقيق ذلك.