القبض على محمود الليثي وظهور ندى موسى.. مسلسل المشوار الحلقة 7

شهد مسلسل المشوار الحلقة 7، قيام الشرطة بالقبض على سعيد صديق ماهر، الذي يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، وقيام أحمد مجدي بالتحقيق معه؛ للبحث عن ماهر وورد، ليخبرهم سعيد أن ماهر ذهب إلى بورسعيد للعمل هناك عند أقاربه، كما أنكر معرفته بوجيه الشوربجي، وأخبر المقدم أن هناك بعض الرجال يطاردون ماهر وقاموا بخطفه من أجل تهديده.

دينا الشربيني تقيم في منزل صديقتها

كما أوهمت ورد صديقتها عزة، التي تقوم بدورها الفنانة ندى موسى في أول ظهور لها خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 7، أن ماهر يخونها لذلك لجأت إليها، وذهبت للإقامة بمنزلها هي ورحيم، وهناك تتعرف على صديقها شامل، الذي يجسد دوره الفنان أحمد صفوت، لتنتهي الحلقة 7 من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، بذهاب بعض الرجال إلى حياة أخت ورد، التي تقوم بدورها الفنانة سماء إبراهيم وتهديدها بخطف ابنها.

ملخص مسلسل المشوار الحلقة 7

يمكن تلخيص مسلسل المشوار الحلقة 7 في قيام ماهر بدفن حقيبة الآثار في حديقة الحيوان، والشرطة تقبض على سعيد، لتتمكن من الوصول إلى ماهر، كما ذهب ورد إلى صديقتها عزة، وقيام بعد الرجال بتهديد حياة أخت ورد باختطاف ابنها آدم.