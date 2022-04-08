جولة في المحافظات.. توزيع 2000 كرتونة غذائية برأس غارب ضمن «حياة كريمة»

شهدت محافظات الجمهورية مجموعة من الأخبار الهامة وعلى رأسها ما أكده عصام سعد محافظ أسيوط، بشأن تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية 88 مدرسة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قرى مراكز المحافظة بإجمالي 1228 فصلا دراسيا، بتكلفة 430.2 مليون جنيه.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. انتهاء بناء 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة وجولة المحافظات».

تنفيذ 4496 مشروع باستثمارات 27 مليون جنيه

وفي محافظة المنيا، أعلن اللواء أسامة القاضي تنفيذ 4496 مشروعا باستثمارات قدرها 27 مليون جنيه، مؤكدًا أهمية دور الدولة في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف.

أولى الأمسيات الرمضانية لـ«القومي للمرأة»

وأطلق المجلس القومي للمرأة أولى الأمسيات الرمضانية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت عنوان «جلسات الدوار»، وذلك في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمحافظة بني سويف، وتمّ إطلاقها ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة حياة كريمة، استكمالا لدعم الأسر الأشد احتياجا والأولى بالرعاية في شهر رمضان، وأشرفت مديرية التضامن الاجتماعي على عملية التوزيع في حضور مدير التضامن الاجتماعي بالمدينة.