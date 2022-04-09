«الزراعة»: محاولات كبيرة من مؤسسات الدولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه من الطبيعي أن تؤثر الأزمة «الروسية - الأوكرانية» من الطبيعي على أسعار السلع في مصر، خاصة أن مصر جزء من العالم وتؤثر فيه وتتأثر به.

وذكر «القرش»، أن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية منذ عام 2014 هيأت لأن يكون لدينا ما يسمى بـ«الإتاحة»، والتي تعني توفر السلع والمنتجات على عكس بعض الدول العظمي التي تفتقد ذلك، موضحا أن مصر تتوافر بها السلع الغذائية بشكل كامل، وحتى لو ارتفعت الأسعار فهي متوفرة، وذلك على عكس بعض الدول التي لا تتوافر بها السلع من الأساس.

محاولات كبيرة من الدولة المصرية للسيطرة على ارتفاع الأسعار

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن محاولات كبيرة تبذلها الدولة المصرية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث تم فتح منافذ تسويقية حتى تكون مصدرا بديلا للمواطن المصري، ومن خلالها يستطيع الحصول على احتياجاته وعدم وقوعه تحت سيطرة بعض التجار الجشعين، لافتا إلى إنشاء مجموعة من المنافذ تابعة لوزارة الزراعة، ومجموعة من المنافذ التابعة لوزارة التموين، وكذلك منافذ «أمان»، ومنافذ «وطنية»، وكل هذه المنافذ تستهدف الربط بين المنتج والمستهلك بشكل مباشر، ومنع أي ممارسة قد يكون من شأنها ارتفاع الأسعار على المواطن المصري.

إجراءات لمنع الممارسات الاحتكارية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بأن الدولة اتخذت عدة إجراءات من شأنها منع الممارسات الاحتكارية بشكل كبير، مثل الجهود التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك وكل الأجهزة التي تهدف لخدمة المواطن المصري، موضحا أن مصر أحدثت طفرة كبيرة جدا بالقطاع الزراعي، كما أنها مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.