الغرف التجارية: تراجع أسعار الخضروات بنسبة 30%.. الـ4 كيلو بـ10 جنيهات

تراجعت أسعار عدد كبير من أصناف الخضروات، ليباع الـ4 كيلو من بعض الأصناف بـ10 جنيهات، فيما عدا الطماطم التي استقرت عند معدلاتها الحالية ليصل سعر الكيلو بين 9 و12جنيها وذلك للجملة، وبالنسبة للتجزئة يصل سعرها إلى 15جنيها، بحسب حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة.

وأوضح «النجيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الخيار في سوق الجملة يتراوح ما بين 5 و8 جنيهات، بينما يصل سعره في التجزئة لـ12جنيها، والملوخية تباع بسعر يتراوح ما بين 5 و7.5 جنيه، وذلك اليوم السبت 9-4-2022.

وأرجع نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، ارتفاع أسعار بعض هذه الأصناف، بسبب اختلاف فواصل العروات الزراعية، ما بين العروة الشتوية والصيفية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاج المحاصيل وأدت إلى ترحيل العروات.

وأشار إلى أن كافة أسعار الخضروات انخفضت بنسبة من 20 إلى 30%، وسيكون هناك المزيد من التراجع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة قبل عيد الفطر، ومنها الطماطم والملوخية والخيار، لتعود إلى سعرها الطبيعي خلال 15 يوما على الأكثر.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وكشف «النجيب»، أن أسعار الخضروات التي تراجعت بنسبة 30%، هي كما يلي:

- يباع الـ4 كيلو من البصل بـ10 جنيهات.

- سعر الـ2 كيلو بطاطس 10 جنيهات.

- سعر الـ4 كيلو ثوم 10جنيهات.

- سعر كيلو البسلة يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- سعر كيلو القلقاس يترواح من 3 إلى 6 جنيهات.

- سعر كيلو السبانخ يتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

- سعر الباذنجان الأسود يتراوح بين 5 و7.5 جنيه.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد نضوج العروة الصيفية من كافة أنواع الخضروات الأكبر مساحة من العروة الشتوية والأكثر إنتاجية.

وأكد «النجيب»، أن الحكومة تتابع يوميا الأسعار، وترصد التغيرات السعرية والمتاح من السلع، لمواجهة أي تلاعب ربما يحدث، من خلال غرف عمليات بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات الرقابية بالتموين ووزارة الزراعة، وطرح المنتجات في منافذها لمواجهة أي ارتفاع مع تطبيق العديد من الإجراءات ومن أهمها منع تصدير بعض الأصناف لتلبية احتياجات الأسواق منها وأهمها الفول.