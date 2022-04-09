نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الخضروات خلال الأيام القليلة المقبلة

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين ان إرتفاع اسعار الخضروات الاساسية كالطماطم والملوخية والخيار بسبب تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع فترة فواصل العروات ما بين العروة الشتوية والصيفية، لافتا ان كافة اسعار الخضروات سوف تنخفض تدريجيا خلال الأيام القليله القادمه مع ارتفاع درجات الحرارة ونضج بشاير العروه الصيفيه لتصل لسعرها الطبيعي في غضون 20 يوم علي الاكثر.

انخفاض أسعار الخضروات

وأضاف أبوصدام، في بيان له اليوم، أنّ الأيام القليله القادمه سوف تشهد نضج العروه الصيفيه من كافة انواع الخضروات الاكبر مساحه من العروه الشتويه والاكثر انتاجيه لتنخفض اسعار الخضروات بنحو 50% عما هي عليه الآن ليصل كيلو الطماطم من7الي 10جنيهات بعد ان تراوح سعر عداية الطماطم اليوم زنة ال20 كيلو ما بين 300 جنيه الي350جنيه في أسواق الجمله ليباع كيلو الطماطم من 15الي 20 جنيه عند باعة التجزئة بسبب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب علي الخضروات وتزامن ذلك مع انتهاء العروه الشتويه وبداية العروه الصيفيه بما يسمي فاصل عروة مع زيادة اسعار البدائل المناسبه للطماطم مثل ارتفاع أسعار الملوخيه ووصول الكيلو الي24جنيه لأنها في بداية موسمها

وأشار، إلى أنّ بعض المنتجات الزراعية ارتفعت اسعارها مثل ورق العنب الذي وصل الكيلو منه الي70 جنيه لقلة المعروض بسبب اننا في بداية ظهور أوراق العنب والذي سوف ينخفض خلال أيام بعد زيادة الاوراق علي أشجار العنب ليصل الكيلو ل30جنيه.

المنتجات الزراعية

وتابع نقيب الفلاحين، ان بعض المنتجات الزراعية الأخري انخفضت اسعارها لاقل من سعر تكلفتها حيث يباع كيلو الثوم في الحقل بـ 2 جنيه ويصل للمستهلك بـ 3 جنيه وكذلك البصل الذي يباع الكيلو منه بالحقل بـ 80 قرش ليصل للمستهلك بـ 1.5 جنيه وذلك لزيادة المساحات المنزرعه وزيادة الانتاج مع ضعف عمليات التصدير وعدم استيعاب السوق المحلي لكل الانتاج في ظل ضعف القوة الشرائيه للمواطنين.