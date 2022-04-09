طقس كفر الشيخ اليوم.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

شهد طقس كفر الشيخ اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وذلك بعدما شهدت المحافظة أمس هبوب رياح شديدة على كافة مدنها وقراها، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورفعت مختلف القطاعات حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التقلبات المتوقعة للطقس وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار حركة الصيد بعد تحسن طقس كفر الشيخ اليوم

وتستمر حركة الصيد في بحيرة وبوغاز البرلس، وذلك عقب انتهاء النوات الشتوية وتحسن طقس كفر الشيخ اليوم، حيث خرج مئات الصيادين للبحث عن أرزاقهم داخل البحيرة والبوغاز، بينما تزودت عشرات المراكب بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء الصيد بالبرلس تمهيدا للخروج في رحلات في مياه البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمصدر داخل عرفة عمليات ومركز أزمات المحافظة.

وأكد مصدر داخل عرفة عمليات ومركز أزمات المحافظة، لـ«الوطن»، على استقرار حركة الصيد في مختلف المدن، فضلا عن سروح نحو 150 مركبا من ميناء الصيد، مشيراً إلى إن الصيادين استأنفوا حركة الصيد منذ أيام عقب توقفها بسبب نوات الشتاء والتي تمنعهم من الخروج في رحلات بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

رفع الطوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

ورفعت قطاعات المحافظة حالة الطوارئ استعدادا لطقس كفر الشيخ اليوم، الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث شدد محافظ الأقليم جمال نور الدين، على التنسيق بين المرافق المختلفة لمواجهة أي طارئ قد يحدث، وخاصة مرفقي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.