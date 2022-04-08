طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح شديدة محملة بالأتربة واستمرار حركة الصيد

شهد طقس كفر الشيخ اليوم، عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث هبت رياحًا شديدة محملة بالأتربة على بعض مدن وقرى المحافظة، ما أدى لإعلان حالة الطوارئ بكافة القطاعات وذلك لمواجهة تغيرات الطقس.

استمرار حركة الصيد رغم سوء طقس كفر الشيخ اليوم

وتستمر حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس ومياه البحر المتوسط، رغم سوء حالة طقس كفر الشيخ اليوم، لكن لم تعلن غرفة العمليات الرئيسية والأزمات بديوان عام المحافظة، عن تعليق الصيد سواء في البحيرة أو تعليق حركة الملاحة حتى الآن.

ووفقا لمصدر بغرفة العمليات الرئيسية لـ «الوطن»، فخرج الصيادون للبحث عن أرزاقهم داخل بحيرة البرلس بينما تزودت بعض المراكب بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء الصيد بالبرلس وذلك لعدم وجود نوات.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

ورفعت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات وخاصة مرفقي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمواجهة طقس كفر الشيخ اليوم السيئ الذي ضرب المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وشدد محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين، على رؤساء المدن والقرى بالاستعداد مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية لمواجهة أي طارئ قد يحدث في المرافق بسبب سوء طقس كفر الشيخ اليوم، كما وجه بصيانة المعدات المختلفة تحسبا للتغيرات التي من الممكن أن تطرأ، مطالبا بسرعة التحرك حال حدوث أي طارئ في المرافق.