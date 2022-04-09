قضية جديدة تنتظر آسر ياسين وأحمد داود في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 8

أنهى الفنان أحمد داود الأزمة التى كانت تواجهه في حياته في أحداث الحلقة السابعة من مسلسل سوتس بالعربي للفنان آسر ياسين، والذي يتم إذاعته حصريا عبر شاشة قناة cbc يوميا في تمام الساعة التاسعة مساءً وفيما يلي أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 8، إذ يترقب الجمهور معرفة الجديد.

وينتظر الجمهور معرفة القضية الجديدة في مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 8، والتي سيتولاها الثنائي «زين» الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، و«آدم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وذلك بعد أن أنهى الثنائي قضيتهما الأخيرة في حلقة الأمس.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 8

كما يتوقع الجمهور، أن أحداث الحلقة 8 من سوتس بالعربي، ستشهد تطورا جديدا في علاقة الثنائي آدم وليلى، التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، وذلك بسبب إعجاب «آدم» بها وتلميحاته الدائمة عن هذا الأمر.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7

وشهدت حلقة أمس من مسلسل سوتس بالعربي، أزمة تعرض لها «مروان» صديق «آدم»، بسبب تورطه في تجارة المخدرات واختطافه، وابتزاز «آدم» ومطالبته بمبلغ 60 ألف جنيه، وبالفعل تدخل «زين» لحل الأزمة والوقوف بجانب «آدم» لإنهاء المشكلة.