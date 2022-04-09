بدأت العلاقة تتوطد بين الثنائي آسر ياسين، وأحمد داود ضمن أحداث مسلسل سوتس بالعربي في الحلقة 8، وستطور الأحداث بعد ذلك في الحلقة الجديدة، وهنا تعرف على مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 8 والقنوات الناقلة.

وستكون مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 8 والقنوات الناقلة، مساء اليوم السبت، والتي يهتم بمعرفتها الجمهور لما ستشهده الحلقة الجديدة من تطور في الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 8 والقنوات الناقلة

ولذلك فإن موعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل سوتس بالعربي، ستكون مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً حصريا على شاشة قناة cbc، وسيكون هناك موعد إعادة أخرى، إذ إنّ موعد الإعادة الأول للمسلسل، سيكون بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثانية و5 دقائق، وعن موعد الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

وشهدت الحلقة السابقة توطد كبير في علاقة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، بسبب مساعدة الأول للأخير في الأزمة التي تعرض لها صديقه بسبب متاجرته في المخدرات.