ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7.. آسر يتدخل لحل أزمة داوود

تتوالى أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داوود والذي تم عرضها منذ قليل عبر شاشة قناة cbc وشهدت تطورا كبيرا وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7.

ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7 شهد ظهور مروان للمحامي آدم مرة أخرى والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود ومطالبته بالمصالحة حيث إنه كان قد حدثت بينهم أزمة كبيرة بسبب توريطه فى مخدرات .

ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7

وبالفعل قبل آدم مصالحة صديقه ومقابلته وتجددت العلاقة مرة أخرى ولكن تفاجأ آدم بتليفون من مروان وقد تمكن عدد الأفراد المتورطين معه في قضية المخدرات من اختطافه وابتزاز آدم بأن يدفع ستين ألف جنيه لكى يتم إخلاء سبيله.

ولم يتمكن آدم من التصرف فطلب مساعدة المحامي زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، وبالفعل تدخل زين وحل الأزمة ودفع الستين ألف جنيه لإخلاء سبيل مروان، ونجح في ذلك الأمر واعتذر مروان للثنائي آدم وزين ووعدهم بعدم تكرار متاجرته فى المخدرات مرة أخرى.