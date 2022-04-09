تفاصيل مبادرة «سند الخير» لتوفير السلع الغذائية: تخفيضات تصل لـ25%

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن مبادرة «سند الخير» تم إطلاقها لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها من الأصناف التي يحتاجها البيت المصري بشكل دائم ومستمر، وتصل إلى 37 صنفًا تقريبًا، وكان الهدف من ذلك هو تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال شراكة وزارة التنمية المحلية مع منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية.

وأضاف «قاسم» أنَّ مبادرة «سند الخير» شبابية برعاية وزير التنمية المحلية وتنطلق بـ37 منتجًا في 16 محافظة، وهي المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية والسويس والبحيرة والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء والفيوم وبني سويف بـ100 سيارة وكل سيارة 2 طن.

انطلاق أول مرحلة بمبادرة «سند الخير» في رمضان

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ المرحلة الأولى من المبادرة بدأت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، إذ انتشرت المبادرة في 63 قرية و11 حيًا شعبيًا و6 محافظات هي: «كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وبني سويف والقاهرة والجيزة» لاستهداف القرى الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية وتوصيل المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة مناسبة للأهالي، للمساعدة في إتاحة جانب المعروض السلعي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ممن يعملون في المبادرة.

نسب التخفيضات على السلع تتراوح بين 20% و25%

وتابع أنه توجد 12 شركة متعاونة في مبادرة سند الخير بالإضافة لاشتراك 3 مبادرات شبابية لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي بهذه المحافظات، وبلغ حجم البيع في الأسبوع الأول 2.6 مليون جنيه، وكان التركيز الكبير في عمليات الشراء على اللحوم ومصنعاتها والدواجن والزيوت والزبدة والأرز والسكر وغيرها من المنتجات الأخرى الأساسية.

وشرح أن مبادرة «سند الخير» تشمل سلع غذائية متنوعة ومختلفة، وتراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، هذا بجانب توفير السلع الغذائية المختلقة وتوافر عنصر الإتاحة، حيث كانت تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي واللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع، موضحا أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.