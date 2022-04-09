أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم بمحافظة السويس حسب التوقيت المحلي الذي يلتزم به المسلمون خلال شهر رمضان المبارك حتى يمتنعوا عن الطعام والشراب وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة السويس

حدد البيان الصادر من الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم السبت في محافظة السويس، ويرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:03 صباحا، وهو الموعد المحدد لامتناع المسلين الصائمين عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم، فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:42.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 رمضان

وبالنسبة لمواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة السويس، جاءت وفقا لإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

أذان الفجر اليوم السبت 8 رمضان في تمام الساعة 4:03.

الشروق 5:31 دقيقة صباحا.

أذان الظهر 11:54 صباحا.

أذان العصر 3:28 مساء.

أذان المغرب 6:18 مساءً.

العشاء 7:36 مساءً.