حملات من القوى العاملة على «القطاع الخاص» لتطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات

تواصل وزارة القوى العاملة، شن حملاتها التفتيشية على منشآت القطاع الخاص، بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق مواد قانون العمل، وحصول العمالة بالقطاع الخاص على كافة مستحقاتها، فضلا عن تطبيق كافة وسائل السلامة والصحة المهنية باشتراطاتها المنصوص عليها.

تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس

وشدد وزير القوى العاملة في توجيهاته لمديري القوى العاملة بالمحافظات على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشارفيروس كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتوقيع عقوبات الغرامات المالية التي تصل في بعض المخالفات إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى الإنذار بغلق المنشآت في حالة استمرار وتكرار وجود المخالفات وعدم إزالة آثارها.

وشهد مارس الماضي قيام مديري مديريات القوى العاملة بتنفيذ العديد من حملات التفتيش كان آخرها التفتيش العمالي على 555 منشأة قنا، وعمل 11 حملة تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير 37 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، وعمل 5 ندوات توعية للعاملين، فضلاً عن تلقى 31 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً، وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 6 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من تدريب 39 متدرب على مهنة المساحة والتفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهني، كما انتهت من تدريب 15 متدربة بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».

التفتيش على 232 منشأة بالوادي الجديد

وكانت حملات التفتيش العمالي وصلت إلى محافظة الوادي الجديد، حيث تم التفتيش على 232 منشأة، بشكل دوري ومن خلال الحملات.

وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر منشأة مخالفة، وعقد 5 ندوات توعية للعاملين حضرها 47 عامل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 53 منشأة، وإعادة التفتيش على 84 منشأة، أسفر عن تحرير 20 محضر، والقيام بـ 3 حملات تفتيشية، وعمل 19 قياس ميدانية.