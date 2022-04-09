«أنتونوف»: الغرب متورط في أحداث أوكرانيا وقد يقودنا لمواجهة الولايات المتحدة

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إنّ تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا خطيرة واستفزازية، ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وأمريكا.

وأضاف السفير الروسي لدى واشنطن، خلال مقابلة خاصة مع مجلة «نيوزويك» الأمريكية، أنّ الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الأحداث الجارية، حيث تواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، وبالتالي إثارة المزيد من إراقة الدماء.

وحذّر من أنّ مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية؛ لأنها موجهة ضد دولتنا، منوهًا بأنها قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت 24 فبراير الماضى

وتابع السفير الروسي، بأن توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب، بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا هو هدف عسكري مشروع لقواتنا المسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مستودع كبير لذخائر الجيش الأوكراني قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا بصواريخ جوية عالية الدقة.

وأضافت أنه تم تدمير طائرة أوكرانية من طراز «ميج 29» وحوامة من طراز «مي 8»، ومستودع للذخيرة الجوية في مطار ميرجورود العسكري في محافظة بولتافا شمال شرق أوكرانيا.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية بامتلاك تقارير تشير إلى أنّ النظام الأوكراني يخطط لاستفزاز جديد بهدف اتهام روسيا بارتكاب مذابح ضد مدنيين في بلدة إربن بضواحي العاصمة كييف.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرن من فبراير 2022 ، وأجريت عدد من جولات المفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الآن

فيما فرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا،على رأسها أمريكا وبريطانيا.