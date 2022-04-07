تطورات حرب روسياوأوكرانيا..الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة ضد موسكو

لاتزال تطورات حرب روسيا وأوكرانيا مستمرة خاصة مع دخول الحرب بين الجارتين شهرها الثاني، وتشمل تطورات حرب روسيا وأوكرانيا ما أعلن عنه قادة الاتحاد الأوروبي بشأن سعيهم إلى معاقبة روسيا ومساعدة أوكرانيا، وكانت إسبانيا قد أيدت اليوم الخميس انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وفق ما نقله موقع «العربية»، كما تضمنت تطورات حرب روسيا وأوكرانيا دراسة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حظر استيراد الفحم الروسي.

تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

وضمن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا دعا الناتو إلى اجتماع لمناقشة المساعدات العسكرية وتصويت الأمم المتحدة على طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان، جاء ذلك في الوقت الذي صعد فيه القادة الأوكرانيون مطالبهم للحلفاء الغربيين بتقديم مزيد من الدعم، وفي السياق ذاته اجتمع وزراء خارجية الناتو في بروكسل اليوم لمناقشة توسيع المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنّه بصدد فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك فرض حظر محتمل على الفحم الروسي.

زيارة المفوضية الأوروبية لكييف

من جهته قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إن جدول أعماله لاجتماع الناتو يتضمن ثلاثة بنود فقط هي: «الأسلحة والأسلحة والأسلحة»، فيما تزور رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين، العاصمة الأوكرانية كييف يوم غد الجمعة للاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي سياق متصل، قالت شركة شل البريطانية العملاقة للنفط إنها تتوقع أن تحصل على أرباح تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار من أرباحها هذا العام بالانسحاب من مشروعاتها في روسيا، ومع ذلك، حققت الشركة أرباحًا قدرها 20 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تعزز أسعار الطاقة المرتفعة أرباحها النهائية هذا العام، إذ يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أكثر من 30 مليار دولار في عام 2022، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.