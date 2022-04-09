تحرير 56 محضرا تموينيا وغلق محلات ومخازن مخالفة في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على شن حملات تموينية مكبرة بالمراكز والأحياء على كافة القطاعات الخدمية، خاصة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار وإعادة الانضباط للشارع الأسيوطي، والاطمئنان على مدى تقديم خدمات للمواطنين، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق ومسئولي التموين والصحة والبيئة والطب البيطري والإشغالات.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما نوه محافظ أسيوط إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق وصحة المواطن دون تهاون أو تقاعس، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم أفضل الخدمات وبشكل لائق للمواطنين، والعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

حملات بالمراكز والوحدات المحلية

وفي هذا الإطار، شنت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم وديروط والبداري والفتح والغنايم وحي شرق، حملات مكبرة ومتنوعة استهدفت الأسواق والمخابز الحرة والبلدي والمحلات وغيرها من منافذ البيع المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، وأيمن محروس رئيس حي شرق، والشاذلي محمد نائب رئيس حي شرق، وأشرف فوزي نائب رئيس مركز الفتح، ورؤساء الوحدات المحلية والقروية.

تحرير 56 محضرا ومخالفة تموينية

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير 56 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة، ما بين عدم إعلان قائمة أسعار، وبيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم وجود ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية وفقا للقانون، فضلاً عن تنفيذ بعض قرارات غلق للمحلات والمخازن المخالفة وتحرير محاضر إدارة دون ترخيص.

إزالة إشغالات الطرق

كما تم إزالة المرافق والإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق ومراجعة المحلات التجارية المرخصة من عدمه ومراجعة ترخيص اليفط والإعلانات، تسهيلاً لحركة السيارات والمارة ومنع الزحام والتكدس، لتحقيق الانضباط وإيجاد سيولة مرورية، حيث استهدفت الحملة شوارع مركز ومدينة ديروط من بينها شوارع أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان والجلاء وميدان أبوجبل والجيش وميدان المحطة والمعهد الجديد القيسارية وشارع بورسعيد والقناطر والجمهورية وغيرها.