تحرير 2000 محضر بالمنوفية في حملات لمواجهة احتكار المواد الغذائية

تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، جهودها وحملاتها لضبط الأسواق في كل المراكز والقرى، ومواجهة محتكري المواد الغذائية واستغلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لزيادة أسعار المنتجات بهدف التربح من خلال احتكار السلع ومنع بيعها في الأسواق، حيث تم تحرير أكثر من 2000 محضر تمويني منذ بدء الحملات التموينية في المنوفية.

ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية في المنوفية

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التموين في محافظة المنوفية، على أنه تم ضبط مئات الأطنان من المواد الغذائية التي كان يقوم أصحابها باحتكارها بهدف زيادة سعرها في الأسواق، وجرى تحرير أكثر من 2000 محضر تمويني متنوع خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الارتفاع في الأسعار، وذلك من أجل ضبط السلع التي يتم تخزينها ومنع بيعها في الأسواق، بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية والأمنية في المنوفية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق والزيت والسكر وعدد كبير من المواد الغذائية التي كان يقوم أصحابها باحتكارها ومنع بيعها في الأسواق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع، وإخطار جهات المعنية لمباشرة التحقيقات فيها.

معارض أهلا رمضان في المنوفية

على صعيد متصل، تواصل مديرية التموين في المنوفية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، تنفيذ معارض أهلا رمضان في المراكز والمدن، وتم زيادة فروع المعارض لتشمل القرى الكبيرة والوحدات القروية تسهيلا على المواطنين في ظل استغلال التجار وزيادة الأسعار في المحال التجارية والأسواق.