حملات أمنية للقبض على مروجي المخدرات بالشوارع.. أسفرت عن 48 قضية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة، استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

المضبوطات

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 48 قضية متنوعة، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 61 متهمًا، بالإضافة لضبط كمية من مخدر «البانجو» وزنت 11,600 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11,480 كيلو جرام، كما تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,840 كيلو جرام، وكمية من مخدر «الشابو» وزنت 930 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 32 جرام، وكمية من مخدر «الاستروكس» وزنت 30 جرام، بالإضافة إلى ضبط 7046 قرص مخدر لعقار «الترامادول»، و46 لاصق مخدر و2000 قرص مخدر لعقار «الكبتاجون».

كما تم ضبط مبالغ مالية وطبنجة صوت، وفرد خرطوش، و2 طلقة خرطوش و63 هاتف محمول و3 سيارات و5 دراجات نارية و12 قطعة سلاح أبيض، و4 قطع مشغولات ذهبية، كما تم تنفيذ 11 حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافيتيريات، عقب تقنين الإجراءات.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه الحملة لاقت استحسان ورضاء المواطنين، لاستشعارهم بالأمن والأمان، مشيرة إلى أنه جار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.