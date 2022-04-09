الكنافة الاسكندراني.. ألوان بمذاق العصائر المختلفة والمانجو يكسب

أصبحت الكنافة البيضاء المعتادة ضرباً من الماضي في الإسكندرية، بعدما حلت مكانها الكنافة الألوان، التي يتم إعدادها بمذاقات مختلفة، وتجذب الأنظار بما تحويه من ألوان «الأحمر والأصفر والأسود»، التي وضعت في أطباق على طاولة خشبية داخل مخبز وكنفاني في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من أهالي قطاع المنتزه، لكونه الكنفاني الوحيد المتخصص في صنع تلك الكنافة الملونة، والتي ذيع شهرته بسببها، فأصبحت هى رواجه الأساسي في الشهر الكريم.

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30 عاماً من الكنافة الألوان

«أحمد الأزرق»، مسؤول المخبز وصاحب فكرة الكنافة الألوان، أكد أنهم أطلقوها منذ ما يقرب من 30 عاماً، واصفاً مخبزه بأنه المخبز الأول في الإسكندرية، بل وفي مصر، الذي يتجه لدمج المذاق مع عجين الكنافة، وليس أثناء طهيها على النار.

وأضاف الأزرق لـ«الوطن»، أن عجين الكنافة يتم خلطه بعصير فاكهة معينة، كي يعطيها ذلك اللون، فالكنافة الحمراء هي مزيج بعصير الفراولة، والصفراء مزيج بعصير المانجو، والسوداء مزيج الكاكاو والشوكولاتة، مؤكدا الاستعانة بعصائر طبيعية دون الاستعانة بأي ألوان صناعية، حفاظا على صحة المشترين.

أسعار الكنافة الألوان في الإسكندرية

وأوضح أن سعر كيلو الكنافة الملونة 30 جنيها أي بزيادة 8 جنيهات عن سعر الكنافة العادية، التي وصل سعرها عنده هذا العام إلى 22 جنيهاً، مرجعاً زيادة السعر إلى الإضافات التي تصنّع من الصباح الباكر حتى منتصف النهار، ومن ثم يتم تغليفها بأطباق الفوم كل نصف كيلو على حدة، لتسهيل عملية البيع حيث يكون من السهل شراء نصف كيلو بقيمة 15 جنيهاً.

تجربة القطايف الألوان

وأشار إلى أنه حاول تجربة الألوان مع القطايف منذ أكثر من عام إلا أنها لم تجد رواجاً كبيراً كما في الكنافة، لذا أصبح حريصا على استكمال مشروع الكنافة الألوان، لافتاً إلى أنه يتم صنعها صباحاً باكراً أو في نهاية الليل، حيث تحتاج إلى غسيل الماكينة بشكل كبير ما بين كل لون والآخر لذا لا يمكن صنعها مع الكنافة البيضاء والتي تعد الصنف الأساسي في رمضان.

وأكد أن الكنافة بطعم المانجو هي الأكثر إقبالا في كنافة الالوان يليها الشيكولاتة ثم الفراولة، لافتاً إلى أن الزبائن يطهوها في الفرن وتحشو كاسترد، ما يضيف مذاقا رائعا.