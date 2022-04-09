عاجل .. قوات إسرائيلية خاصة تعتقل أسيرا محررا من جنين

اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة «مستعربون» اليوم السبت، أسيرًا محررًا من بلدة «برقين» غرب مدينة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية.

منتصر سمور: «المُستعربين» بمساندة الاحتلال اعتقلوا أسيرا محررا عقب مداهمة منزله

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور، في تصريح صحفي، إن «المُستعربين» بمساندة جيش الاحتلال اعتقلوا الأسير المحرر نور الدين عبداللطيف حمادة، عقب مداهمة منزله.

المعتقل محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بسجون الاحتلال

والمعتقل هو نجل الأسير عبد اللطيف حمادة، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.